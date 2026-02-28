Иран нанесе удари в американски бази в Кувейт, ОАЕ, Катар и Бахрейн

кадър Х/N12News

Няколко американски бази в Кувейт, ОАЕ, Катар и Бахрейн са подложени на атака от Иранската гвардия на Ислямската революционна гвардия, пише Ройтерс, предаде bTV.

Жители на Абу Даби съобщиха, че са чули силни експлозии в столицата на Обединените арабски емирства, след като Съединените щати и Израел нанесоха удари по Иран, пише АФП.

Двама жители потвърдиха, че са чули взривовете. В Абу Даби се намира военна база, в която е разположен американски персонал.

По-рано властите на ОАЕ обявиха, че са затворили въздушното пространство на страната „временно и частично“ като извънредна предпазна мярка.

