Иран напусна ядреното споразумение

Снимка Пиксабей

Управляващите в голяма азиатска държава обявиха новина, която със сигурност ще породи много коментари по света.

Властите в Иран обявиха, че страната вече няма задължения към споразумението за ограничаване на ядрената програма. Сделката беше сключена през 2015 година от Техеран, Съединените щати, Китай, Русия и трите големи страни в Европейския съюз - Германия, Франция и Великобритания.

Тя беше представена като голям дипломатически пробив и решителна крачка към ограничаване на разпространението на ядрени оръжия, пише novini.bg.

Десет години по-късно срокът ѝ изтече и Иран обяви „всички разпоредби, включително ограниченията върху иранската ядрена програма, се считат за прекратени".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!