Иран обеща "бърз и решителен" отговор на новите американски удари

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Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че отговорът му на поредната атака на САЩ срещу Иран ще бъде "бърз и решителен", предаде Ройтерс, като цитира иранската държавна телевизия.

КГИР заяви, че е отблъснал атака на САЩ срещу остров Сирик, който се намира на брега на Ормузкия проток.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че "на насилието ще бъде отговорено с насилие", след като САЩ нанесоха удар срещу Иран вследствие на атака срещу търговски кораб, пише БТА.

"Ако имат разногласия относно начина, по който се прилага меморандумът за разбирателство, могат да вдигнат телефона", добави Ванс в Екс.

Редактор "Екип на Петел",

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