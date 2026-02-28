Иран опита да удари Бурж Халифа в Дубай, друг дрон удари небостъргач в Бахрейн

Кадър Телеграм

В социалните мрежи се появи видео от атаката на ирански дрон камикадзе в небостъргач в Бахрейн. Вижда се как дронът се врязва в огромната сграда и избухва пожар, предаде Актуално.

Едновременно с това се появи информация и за опит на друг ирански дрон да порази най-високата сграда в света, Бурдж Халифа в Дубай. Дронът се е движил по траектория, насочена към сградата символ, но не е достигнал целта си. В ранните часове на днешния ден Бурдж Халифа е била евакуирана.

