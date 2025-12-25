Иран отхвърли условията на Вашингтон за ядрената програма

Снимка Пиксабей

САЩ и Иран си разменихаостри критики по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод условията за възобновяването на преговорите за ядрената програма.

САЩ заявиха, че остават в готовност за преки преговори, а Иран отхвърли условията на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирани от БНР.

Двете страни преведоха пет кръга преговори по ядрената програма преди 12-дневната войната между Иран и Израел през юни, в която САЩ нанесоха удари срещу ирански ядрени обекти.

Преговорите се сблъскаха с големи трудности, по-специално по отношение на обогатяването на уран на територията на Ислямската република - практика, която западните сили искат да бъде преустановена, за да се сведе до минимум рискът от използването на обогатен уран за създаването на оръжия. Техеран обаче напълно отхвърля това.

