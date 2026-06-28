Иран отмени участието си в техническите преговори заради атаките срещу страната

Снимка: Пиксабей

Иран не участва в техническите преговори, насрочени за днес, поради атаките срещу страната в последните дни и неизпълнените условия от подписания със САЩ меморандум за разбирателство, заяви пред държавната телевизия Мехди Фазаейли, член на Службата за съхраняване и публикуване на трудовете на върховния лидер на Иран, цитиран от Ройтерс.

"Една от причините, например, е да се провери дали имаме достъп до размразените средства. Ако такъв достъп няма, това означава, че това условие не е изпълнено", каза Фазаейли.

Американските военни съобщиха вчера вечерта, че са нанесли удари срещу Иран - броени часове след като танкер, плаващ под панамски флаг, беше поразен от ирански дрон в Ормузкия проток, припомня БТА. Техеран заяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн.

Редактор "Екип на Петел",

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