Иран отрича да води преговори по ядрения въпрос

Пекселс

Иран заяви днес, че ядрената тема не е включена в меморандума за разбирателство, който в момента се обсъжда със САЩ, в отговор на противоречивите изявления на Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

„На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната и няма преговори по ядрената тема“, заяви говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи пред държавната телевизия, пише БТА.

По-рано президентът на САЩ обяви, че е на път към ситуационната зала на Белия дом и се подготвя да вземе „окончателно решение“ относно възможно споразумение, като предположи, че Иран се е съгласил да унищожи запасите си от силно обогатен уран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!