Иран отрича да води преговори по ядрения въпрос
Иран заяви днес, че ядрената тема не е включена в меморандума за разбирателство, който в момента се обсъжда със САЩ, в отговор на противоречивите изявления на Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
„На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната и няма преговори по ядрената тема“, заяви говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи пред държавната телевизия, пише БТА.
По-рано президентът на САЩ обяви, че е на път към ситуационната зала на Белия дом и се подготвя да вземе „окончателно решение“ относно възможно споразумение, като предположи, че Иран се е съгласил да унищожи запасите си от силно обогатен уран.
