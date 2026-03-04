Иран показа огромен подземен "град" от ракети и дронове

Кадър Телеграм

Иран показа обширна подземна мрежа от тунели, изпълнени с редици от дронове и ракети, на фона на опасения, че САЩ и техните съюзници изразходват изключително скъпо въоръжение във войната си срещу режима.

Кадри, публикувани от информационната агенция Fars News Agency, която е тясно свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, показват дълги редици от ракети и дронове Shahed, съобщава "Дейли мейл", предаде Стандарт.

На фона на отброяващ часовник пропагандното видео използва драматични кадри, заснети с дрон, за да демонстрира мащабите на арсенала.

В един от кадрите се вижда огромно стенописно изображение на вече покойния върховен лидер Али Хаменей, който сякаш наблюдава гигантския арсенал от дронове.

От таваните на тунелите висят множество ирански знамена, а самите галерии изглеждат издълбани в скалата дълбоко под земята.

В друг кадър се виждат два камиона, оборудвани с установки за изстрелване на дронове Shahed, като всяка установка носи по четири от тези евтини безпилотни апарата.

Производството на дроновете Shahed струва само десетки хиляди долари и отнема сравнително малко време.

Днес Израел призна, че Иран все още разполага със значителен капацитет да изстрелва ракети срещу враговете си.

Появяват се и опасения, че високотехнологичното въоръжение, предпочитано от САЩ и съюзниците им, може да се окаже прекалено скъпо и трудно за набавяне при продължителна военна кампания.

Произведените в САЩ ракети Patriot струват между 4 и 5 милиона долара (3–3,75 милиона паунда), като експортните цени често са още по-високи.

