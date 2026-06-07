Иран получи визи от САЩ за Световното

Пиксабей

Националният отбор на Иран по футбол получи американски визи за участие на Световното първенство по футбол, което стартира на 11 юни и ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Новината беше потвърдена от Белия дом, предаде БГНЕС.

Тимът на Иран ще стартира участието си на Мондиал 2026 на 15 юни в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия, а впоследствие ще се изправи още срещу Белгия и Египет.

Заради забавянето на визите местната федерация премести отбора, като вместо в щата Аризона, националите се подготвят в Тихуана.

Междувременно, държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери, че властите ще извършват стриктни проверки на членовете на иранската делегация преди допускането им до страната.

Редактор "Екип на Петел",

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