Иран порази Тел Авив с балистична ракета

Кадър Ютуб

Според информации на основните израелски медии най-малко четири взрива са отекнали в Тел Авив, а сирените за предупреждение отекнаха в цялата страна, предаде Дир.бг.

Местните власти съобщиха, че при атаката има най-малко 7 ранени, като един е в критично състояние.

Иранската ракета е ударила жилищни сгради, а от кадрите се виждат разрушенията.

Спасителни екипи са изпратени на място, тъй като има опасения за затрупани хора.

Иранската революционна гвардия обяви, че страната е готова да увеличи мощта на атаките си.

"Нека враговете на иранския народ знаят, че предстоящите вълни от огън ще бъдат по-разрушителни, увеличавайки въздействието на "Операция "Обещание 3"", а ние ще се възползваме от миналия опит", се казва в изявлението на Техеран.

Снимки и видеа в социалните мрежи показват пожари поне на четири места в израелската столица. От израелската армия призоваха гражданите да останат в укритията.

"Системата за противовъздушна отбрана в момента идентифицира и прихваща заплахите", допълват от ЦАХАЛ.

Една от иранските ракети бе уловена от камерите на американската телевизия Ен Би Си секунди преди да порази целта си в Тел Авив, докато в ефир говореше президентът Доналд Тръмп.

Същевременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападението на САЩ и Израел срещу Иран ще продължи "толкова, колкото е необходимо".

"Тази решителна операция ще продължи толкова дълго, колкото трябва, и трябва да покажем търпение", заяви израелският премиер в излъчвана по телевизията реч, над 12 часа след началото на бойните действия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!