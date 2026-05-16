Снимка Пиксабей

Напрежението между Иран и САЩ се покачва.

Иран постави ключов ултиматум на САЩ и Световната футболна федерация за участието си на Мондиал 2026 (11 юни – 19 юли), което продължава да е под условие, въпреки че в Техеран беше направено изпращане на националния отбор.

Преди дни стана ясно, че Иранската футболна федерация е предоставила на ФИФА списък с 10 условия, но тяхното съдържание не беше разкрито напълно. Сега „Out Sports“ разкри един от интересните ултиматуми, поставени от Ислямската република.

Иран иска гаранции, че по време на Световното ще бъдат развявани само знамената на съществуващи и официално признати държави. Акцентът е поставен върху флаговете на движението за права на хората с различна сексуална ориентация (LGBTQ). Това обаче противоречи на правилника на ФИФА за защита на човешките права, пише Блиц.

Иран трябва да изиграе мача си срещу Египет в Сиатъл на 27 юни, когато в града от щата Вашингтон ще се проведе гей парад. Очаква се на стадиона да има много знамена на LGBTQ, а не е изключено и флагчетата на корнерите да бъдат с цветовете на дъгата. Египет също преди време изрази категорично нежеланието си от присъствието на символи на хората с различна сексуална ориентация на стадиона по време на мача.

