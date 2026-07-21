Иран предупреди България да не допуска използването на територията ѝ за военни операции на САЩ

Пиксабей

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански държавни медии.

Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета цистерни във военна база в "Безмер", предаде Нова телевизия.

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като „агресия и военни престъпления“. Говорителят е призовал България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“, предаде иранската държавна медия.

Самолетите цистерни се използват основно за дозареждане на други летателни апарати във въздуха.

Междувременно Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се разпадна. Това увеличава опасенията от възобновяване на пълномащабна война между двете страни.

Редактор "Екип на Петел",

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