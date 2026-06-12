Иран публикува проекта на споразумението със САЩ

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Иранската държавна информационна агенция Mehr News Agency съобщи, позовавайки се на източник, близък до иранския преговарящ екип, нови подробности, включени в предварителния проект на 14-точково споразумение за разбирателство между Иран и Съединените щати, цитира Новини.бг

Според публикацията проектът включва обширни политически, военни и икономически разпоредби, с цел незабавно деескалиране на напрежението и преход към окончателно споразумение след 60-дневни преговори.

Предварителният проект предвижда:

1 Незабавно и окончателно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан

2 Ангажимент от страна на САЩ да не се намесват във вътрешните работи на Иран и да зачитат суверенитета му

3 Пълно премахване на морската блокада в рамките на 30 дни

4 Ангажимент за изтегляне на американските сили от районите около Иран

5 Възобновяване на работата на Ормузкия проток в рамките на 30 дни, под иранско управление

6 Спиране на санкциите върху петрола и продуктите от нефтената промишленост и пълен достъп на Техеран до замразените средства

7 Предвиждане за икономическото възстановяване на Иран, с очаквана стойност от поне 300 млрд. долара, което трябва да бъде представено от САЩ и техните съюзници

8 60-дневен срок за преговори с цел постигане на окончателно споразумение, фокусирано върху ядрената програма и пълното вдигане на санкциите

9 Потвърждаване на ангажимента на Иран към Договора за неразпространение на ядрено оръжие (NPT)

10 Без подсилване на американските сили и без налагане на нови санкции по време на преговорите

11 Отблокиране на 24 млрд. долара ирански средства, половината от които преди началото на преговорите

12 Създаване на механизъм за надзор върху прилагането на споразумението

13 Утвърждаване на окончателното споразумение чрез решение на Съвета за сигурност на ООН

14 Изключване от окончателните преговори на въпроси като ракетната програма и подкрепата за регионалните въоръжени групи, които "са окончателно изключени от преговорите“.

Съдържанието не е потвърдено от американска страна и остава неясно дали то отразява окончателния текст на споразумението или иранското тълкуване на предварителния проект.

Дипломатически източници многократно са подчертавали, че преговорите все още са в етап на оформяне на рамката и че критични въпроси — особено отмяната на санкциите, присъствието на чуждестранни сили и ядрената програма — остават предмет на преговори.

Редактор "Екип на Петел",

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