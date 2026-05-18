Иран с ново предложение към САЩ за край на конфликта

Пиксабей

Размяната на позиции между Иран и Съединените щати продължава с посредничеството на Пакистан, съобщиха от иранското външно министерство. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на предложението на Иран за край на конфликта в Близкия изток, според пакистански източник, цитиран от Ройтерс, предаде БНР.

По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право.

Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!