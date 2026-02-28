реклама

Иран се съгласи да не складира обогатен уран

28.02.2026 / 01:00 0

снимка: ninara, Уикипедия

Иран се съгласи да не складира обогатен уран, заяви снощи външният министър на Оман Бадър Албусайди, който е посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, цитиран от Ройтерс.

Той нарече това пробив в преговорите със САЩ, допълва БТА.

„Това нещо съвсем ново, което наистина прави аргумента за обогатяването по-малко релевантен, защото сега говорим за липсата на складиране“, заяви Албусаиди пред американския канал Си Би Ес.

