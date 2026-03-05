Иран удари Азербайджан

Кадър Х

Ирански дрон е ударил Нахчиван, Азербайджан, съобщават световните агенции. Това е първият път, когато ирански дронове са насочени към Азербайджан. Според Ройтерс, която се позовава на източници азербайджанското правителство, близо до летище Нахчиван са паднали не само дробове, но и ракети, изстреляни от Иран.

В същото време въоръжените сили на Иран обявиха днес в изявление, разпространено от иранските държавни медии, че зачитат суверенитета на Турция и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Турското министерство на отбраната заяви вчера, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство след преминаване през Сирия и Ирак, е била унищожена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО над източното Средиземноморие.



От Sky News посочиха вчера, че иранската ракета, пътуваща към въздушното пространство на Турция, е била свалена от разрушител на ВМС на САЩ в Средиземно море.



"Смятаме, че ракетата е била насочена към база в гръцката част на Кипър, но се е отклонила курса си", написа AFP.



От своя страна вчера Турция привика иранския посланик в страната, за да осъди атаката, а президентът Ердоган заяви, че Анкара "не оставя нищо на случайността" по отношение на сигурността на границите и въздушното пространство в тези трудни времена, през които преминава регионът.

Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) вчера Министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

В същото време стана известно, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио се е свързал с турския външен министър Хакан Фидан, за да осъди като „неприемливи" атаките срещу суверенната територия на Турция, след като НАТО свали иранска ракета, навлязла в турското въздушно пространство. "Рубио обеща „пълна подкрепа от страна на Съединените щати", съобщи говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

BREAKING: Iranian drone hits Nakhchivan, Azerbaijan. pic.twitter.com/waWvQPYoF4 — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

