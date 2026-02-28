Иран удари летището в Кувейт

Пиксабей

Дрон удари международното летище в Кувейт, съобщи службата за гражданска авиация, на фона на иранските ответни действия в региона след ударите на САЩ и Израел.

„Дрон е поразил международното летище в Кувейт, в резултат на което има леко пострадали служители, както и ограничени материални щети по пътническия терминал“, се казва в изявление на властите, пише Ройтерс, цитира БТВ.

Говорител поясни, че компетентните органи незабавно са започнали да прилагат одобрените процедури за извънредни ситуации, като инцидентът е бил овладян и мястото е било обезопасено.

Властите заявиха, че ситуацията е под пълен контрол от страна на органите в страната и че безопасността на пътниците и работниците е най-висок приоритет

