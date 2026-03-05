Иран взриви с ракета най-голямата петролна рафинерия на Бахрейн

Кадър Ютуб

Голяма петролна рафинерия в Бахрейн беше атакувана с иранска балистична ракета.

Конфликтът в Близкия изток се изостря.

Големи оранжеви кълба огън можеха да се видят да горят в небето в ужасяващо видео, споделено в социалните мрежи. След съвместната атака на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, Техеран атакува ключови места в Близкия изток.

Вчера ислямската република се зарече да унищожи напълно икономическата инфраструктура на Близкия изток. "Продължаващите измами от страна на Съединените щати в региона ще дойдат с цената на пълното унищожаване на военната и икономическата инфраструктура на региона", заяви Иранската революционна гвардия.

Преди атаката в Бахрейн се чуха сирени, предупреждаващи за идващата ракета от Иран. Видеоклип, споделен в социалните мрежи, показа въздействието на експлозията върху петролната рафинерия.

Съоръжението BAPCO е основната рафинерия на Бахрейн в Ситра и ключово енергийно съоръжение в Персийския залив.

То произвежда приблизително 380 000 до 400 000 барела петрол на ден.

