Иран взриви с ракета най-голямата петролна рафинерия на Бахрейн
Кадър Ютуб
Голяма петролна рафинерия в Бахрейн беше атакувана с иранска балистична ракета.
Конфликтът в Близкия изток се изостря.
Големи оранжеви кълба огън можеха да се видят да горят в небето в ужасяващо видео, споделено в социалните мрежи. След съвместната атака на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, Техеран атакува ключови места в Близкия изток.
Вчера ислямската република се зарече да унищожи напълно икономическата инфраструктура на Близкия изток. "Продължаващите измами от страна на Съединените щати в региона ще дойдат с цената на пълното унищожаване на военната и икономическата инфраструктура на региона", заяви Иранската революционна гвардия.
Преди атаката в Бахрейн се чуха сирени, предупреждаващи за идващата ракета от Иран. Видеоклип, споделен в социалните мрежи, показа въздействието на експлозията върху петролната рафинерия.
Съоръжението BAPCO е основната рафинерия на Бахрейн в Ситра и ключово енергийно съоръжение в Персийския залив.
То произвежда приблизително 380 000 до 400 000 барела петрол на ден.
