Иран затваря въздушното си пространство за повечето полети

Иран затваря въздушното си пространство за всички полети, с изключение на международни полети до и от Ислямската република, които имат специално разрешение, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение, публикувано на уебсайта на Федералната авиационна администрация на САЩ.

Забраната влиза в сила в 00:30 ч. по Гринуич и трябва да продължи два часа, но може да бъде удължена, се посочва в съобщението, предаде БТА.

Техеран вчера предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон атакува Иран.

Най-голямата индийска авиокомпания "ИндиГоу" (IndiGo) заяви, че част от международните ѝ полети ще бъдат засегнати от внезапното затваряне на иранското въздушно пространство. Самолет на руската авиокомпания "Аерофлот", пътуващ към Техеран, се е върнал в Москва след затварянето, показват данни от сайта "Флайтрадар24" (Flightradar24).

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) в сряда съобщи, че ще заобикаля въздушното пространство на Иран и Ирак до второ нареждане. Авиокомпанията добави, че от сряда до понеделник следващата седмица ще изпълнява само дневни полети до Тел Авив и Аман. Германските власти тази нощ издадоха предупреждение към германските авиокомпании да не навлизат в иранското въздушно пространство.

Италианският превозвач "ИТА Еърлайнс" (ИТА) също заяви, че ще преустанови нощните полети до Тел Авив до вторник следващата седмица.

САЩ забраниха американски пътнически самолети да прелитат над Иран. Редица полети до Ислямската република отмениха и авиокомпании като "флайДубай" (flyDubai) и "Търкиш Еърлайнс" (Turkish Airlines).

Междувременно Великобритания посъветва гражданите си да не пътуват до Израел, ако нямат наложителни причини. По-рано британското правителство издаде подобно предупреждение, което се отнасяше само за отделни части на Израел. "Има повишен риск от регионално напрежение. Ескалацията може да доведе до прекъсване на пътуванията и други непредвидени последствия", пише в препоръка, публикувана в сайта на британското външно министерство.

