Иранец, избягал в България: Хората в Иран се радват за ударите и очакват помощ от Америка и Израел

Кадър бТВ

Иранец в България разкри какво изпитват неговите сънародници в момента.

От 47 години върху хората в Иран има натиск, там няма свобода. Не можеш да имаш собствено мнение, трябва да си съгласен с режима. Трябва да живееш по начин, по който ти налагат от режима. Не е лесно. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ иранецът Медиан Мосадав, избягал в България от режима на аятоласите.

Той коментира и започналата на 28 февруари военна операция на Израел и САЩ срещу Иран.

Хората се радват за ударите. Хората очакват помощ от Америка и Израел. Хората приемат войната. Животът им е толкова тежък, че дори са съгласни да има война, за да се махне този режим, заяви Мосадав.

В момента хората в Иран не са религиозни. След като са живели толкова години в религиозен режим, избягват религията. Искат демокрация. Почти никой не иска религията да диктува начина им на живот, добави той.

Преди 47 години хората бяха измамени, беше им обещан по-добър режим от този на шах Пахлави. Но аятоласите влязоха с лъжа в държавата, взеха всичкото богатство и оръжие, хората са беззащитни, не могат да се борят с режима, отнеха им свободата. Преди режима Иран беше модерна държава, хората бяха много свободни, живееха както в Европа, посочи иранецът.

По думите му около 40 000 души са убити при протестите в Иран от края на декември 2025 година, които продължиха и през януари 2026 година, когато бяха потушени брутално от режима.

Това са хора, излезли на протест, защото хора искат да имат добро бъдеще. Стреляно е дори и по деца. Протестиращи са убивани с всякакви оръжия – пушки, пистолети, автомати. Някои от убитите са намерени с вързани ръце. Този режим е много опасен, той уби 40 000 души от собствения си народ – представете си, ако имат сериозни оръжия, какво ще направят на целия свят, каза още Медиан Мосадав, като добави, че според него режимът се приближава към края си, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

