Иранска ракета удари катарски танкер в Ормузкия проток

Снимка Булфото, илюстративна

Катарският танкер за втечнен природен газ „Ал-Рекаят“, на борда на който е имало шестима хърватски моряци, беше ударен по време на иранска ракетна атака в Ормузкия проток. Това каза генералният секретар на Съюза на моряците на Хърватия Невен Мелван пред телевизия N1 Загреб.

„На борда на ударения катарски LNG танкер „Ал-Рекаят“ имаше шестима хърватски моряци. Всички са добре, никой не е пострадал и отпътуваха към дома през Оман“, заяви Мелван, цитиран от БТА.

Новината, че корабът с хърватски екипаж е бил поразен, първо беше съобщена от специализирания портал Morski.hr. Според информацията след попадението на иранска ракета е избухнал пожар в машинното отделение, който е бил успешно овладян.

Един от хърватските моряци разказа как е преживял нападението.

„Поздрави, колеги. Само да ви уведомя, че всички сме добре. Успяхме да потушим пожара, все още има малко дим от комина. Аз бях на смяна. За щастие се намирах пред помещението за управление на машините, само на два метра от мястото на взрива. Оцелях по истинско Божие чудо, защото излязох на платформата само минута преди удара“, разказа той.

По думите му всички членове на екипажа са се измъкнали невредими.

„Ройтерс“, позовавайки се на източник, запознат със случая, съобщи, че след удара в машинното отделение е избухнал пожар, който е създал риск от експлозия. Корабът е понесъл сериозни материални щети.

Четири източника, запознати с инцидента, потвърдиха, че „Ал-Рекаят“ е получил значителни повреди, след като е бил ударен в оманската част на Ормузкия проток. Атаката е извършена, след като през нощта иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция е изстрелял ракети по кораби, преминаващи през стратегическия морски маршрут.

Това е първата атака срещу катарски танкер за втечнен природен газ от началото на конфликта в края на февруари. Катар е ключов посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран.

„Ал-Рекаят“ е собственост на Nakilat (Qatar Gas Transport Company Ltd), която управлява един от най-големите флотове в света за превоз на втечнен природен газ (LNG).

Редактор "Екип на Петел",

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