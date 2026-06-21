Иранската делегация се оттегли от преговорите със САЩ в Швейцария заради Тръмп

Снимка: Пиксабей

Иранската делегация напусна мястото на преговорите със САЩ в швейцарския курортен комплекс Бюргенщок тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа "Трут соушъл", която Техеран окачестви като "обидна", предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана и от Франс прес.

"Делегацията на Ислямска република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите“, пише ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар, "са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидно съобщение от президента на Съединените щати“.

Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение "Хизбула", които "създават проблеми“ в Ливан.

Редактор "Екип на Петел",

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