Ирански дрон удари база в Абу Даби

снимка: Пиксабей

Ирански удар с дрон по военноморската база Ал Салам в Абу Даби, домакин на френски сили, предизвика пожар в неделя, но без жертви, съобщиха Обединени арабски емирства и Франция.

Иран удря страните от Персийския залив за втори пореден ден в отговор на американско-израелските удари, при които беше убит върховният му лидер, предаде Бтв.

„Атаката с два ирански дрона предизвика пожар в два контейнера с общи материали, няма жертви“, заяви министерството на отбраната на Емирствата. Базата, известна също като „Лагер на мира", е емиратска, но приема френски сили по покана на Обединени арабски емирства.

„Хангар на нашата военноморска база беше поразен при дронова атака, насочена срещу пристанището на Абу Даби“, написа френският министър на отбраната Катрин Вотрен в X, уточнявайки, че щетите са ограничени. „Нашите сили са в най-висока степен на готовност в ситуация, която се променя с всеки изминал час“, добави тя.

