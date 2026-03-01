Ирански лекар във Варна: Най-страшното е да не се повтори сценарият от Афганистан, Сирия или Ирак

Стопкадър бТВ

Иранец, който живее у нас, призна какво очаква да се случи в родината му след смъртта на Али Хаменей.

„Смесени са чувствата.“ Така д-р Абдулах Заргар – ирански лекар, който живее в България повече от 20 години - коментира новината за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

„От една страна нападат държавата, в която си роден. От друга - хората искат промяна. Повече от 30 години се водят преговори без резултат“, заяви в "120 минути" той.

Д-р Заргар поддържа контакт с близките си в Иран, но комуникацията е затруднена.

Родителите му живеят в малък град в западната част на страната, където връзката все още е възможна. В столицата обаче положението е различно.

„Със сестра ми, която живее в Техеран, връзката е прекъсната. Тя успя да ми се обади за кратко, за да каже, че са добре. Разговорите траят по минута-две, след което връзката прекъсва. Интернет няма“, разказва той.

По думите му в града се чуват бомбардировки, но засега хората запазват спокойствие.

„Казват, че са спокойни. Чуват ударите, но усещането е, че атаките не са насочени срещу цивилните“, допълва той.

Д-р Заргар определя войната като „най-неразумния начин за решаване на проблеми“.

Въпреки това смята, че в Иран има натрупано дълбоко желание за промяна.

„Много хора искат промяна. Всяка, дори крива демокрация, е по-добра от диктатура“, казва той.

На въпроса как си представя „променен Иран“, д-р Заргар признава, че надеждата върви ръка за ръка със страх.

„Най-страшното е да не се повтори сценарият от Афганистан, Сирия или Ирак. Там след войните хаосът продължи десетилетия. Бомбардираха Ирак повече от 20 години и още не могат да се стабилизират“, посочва той.

Според него обаче обществото не може да остане в застой.

„Не може да боксуваме на едно и също място без напредък. Понякога промяната е за добро, понякога не. Но хората винаги са я искали“, каза от Варна д-р Заргар.

