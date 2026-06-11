Иранските въоръжени сили заявиха, че затварят Ормузкия проток за всички плавателни съдове

Пекселс

Висшето командване на иранските въоръжени сили заяви днес, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Протокът ще бъде затворен включително за петролни танкери и за търговски кораби.

Иранските сили заявиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине.

Това изявление бе направено, след като Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че американските сили са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран в 17:15 часа източно американско време (00:15 часа българско време).

Иранската новинарска агенция Мехр предаде, че в западната част на столицата Техеран се е задействала системата за противовъздушна отбрана.

Минути по-рано Мехр предаде, че в иранската провинция Фарс са се чули експлозии и че е възможно е да са се задействали системите за противовъздушна отбрана.

Мехр съобщи и за взривове далеч от иранския остров Киш.

Съобщено бе също за експлозии в районите на Сирик, Минаб, Асалуя и Бандар Абас - градове в Южен Иран.

Съобщено бе и за морски боеве между иранските и американските сили.

Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че са възможни силни удари по Иран.

По-късно изявление в този смисъл направи и американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

Ирански медии съобщиха, че два кораба, които са опитали да нарушат забраната за преминаване през Ормузкия проток, са били ударени.

Редактор "Екип на Петел",

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