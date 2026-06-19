Иранските власти осъдиха певица на 74 удара с камшик – пяла на концерт без забрадка

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Иранските власти осъдиха 29-годишната певица Парасту Ахмади, арестувана в края на 2024 г., за излъчване на онлайн концерт, на който тя се появи без забрадка, на 74 удара с камшик. Съдът счете това за „нарушение на ислямския закон“. Освен това, иранският съд ѝ наложи двегодишна забрана да пее и да се занимава с „артистична дейност“.

Според нейния собствен акаунт в Instagram, решението на Наказателния съд в Кум гласи, че други лица, появили се по време на виртуалния концерт, също са санкционирани, като се добавя, че на всички тях ще бъде забранено да напускат страната за срок от две години.

Общо замесените са девет души: Парасту Ахмади, заедно с осем други членове на екипа и музиканти от виртуалния концерт.

Страницата съобщава и за присъдата „74 възпитателни удара с камшик, две години забрана за напускане на страната и две години лишаване от право да практикува артистични дейности“.

Двадесет и седем минути е продължителността на видеоклипа, публикуван на 11 декември 2024 г. от Ахмади. „Хипотетичен концерт“, в който Ахмади се появява облечена в дълга черна рокля, с голи рамене, пеейки няколко песни, акомпанирана от четирима музиканти, пише novini.bg.

Но преди всичко тя е без хиджаб, което разгневи иранските власти, които го смятат за обида към строгия „дрескод и забраната жените да пеят публично“. По този начин решението отразява, че обвинението ѝ произтича от „нарушение на обществения морал чрез производството и разпространението на неприлично и неетично съдържание във виртуалната среда“.

Законът на Ислямска република Иран има строги правила и агресивни мерки срещу жените, като се различава значително от този на западните страни в повечето отношения. Жените и момичетата на деветгодишна възраст (до седем години за тези, които посещават начално училище) са принудени да носят забрадка против волята си, отбелязва Amnesty International.

Редактор "Екип на Петел",

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