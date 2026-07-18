Иранското правителство: Рамковото споразумение със САЩ вече не е валидно
Снимка: Пиксабей
Иранското правителство обяви днес, че рамковото споразумение между Иран и САЩ вече не е валидно, съобщават иранските агенции ФАРС и Тасним, както и ДПА.
„Иран суспендира споразумението“, заяви иранският заместник-външен министър Казем Гарибабади. "Ние сме заети да защитаваме нашата страна“, допълни той.
"За жалост американците нарушиха техните задължения", допълни той и подчерта, че нарушението е под формата на агресивни действия от страна на САЩ. „Ето защо Иран не се чувства вече обвързан със споразумението“, добави Гарибабади.
САЩ и Иран договориха рамково споразумение в средата на юни, чрез което се проправяше пътя към траен мир, припомня БТА. Те трябваше да договорят в рамките на 60 дни окончателна сделка. Рамковото споразумение съдържаше и призив за отваряне за корабоплаване на Ормузкия проток.
Конфликтът между двете страни обаче ескалира в началото на юли.
Същевременно днес иранската държавна телевизия заяви, че скоро ще бъде излъчено послание от иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей, предаде Ройтерс.
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