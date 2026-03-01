реклама

Иранци празнуват по улиците края на Хаменей

01.03.2026 / 08:25 5

Кадър Фб, Фокс нюз

Иранци в цялата страна можеха да бъдат видени и чути да празнуват смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей след координираните израелски удари през нощта, предаде Фокс нюз

В едно видео иранци близо до Карадж, Иран, извън столицата Техеран, излязоха по улиците, натиснаха клаксоните си и аплодираха.

Във видеоклипове в социалните мрежи иранци в Техеран аплодираха от апартаментите си, пускаха силна музика и пускаха фойерверки, докато новината се разпространяваше.

Във Фуладшар хората изпълниха улиците, размахвайки ръце във въздуха, подсвирквайки, натискайки клаксони и аплодирайки новините.

В Боразджан, Иран, празнуващите скандираха, а в Мамасани развяваха знамена и танцуваха.

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

1
0
MARK (преди 5 минути)
Рейтинг: 1661 | Одобрение: 381
Горане, герберасец прост, умен си колкото левия ми чепик ! Хайде на другия тротоар да повръщаш там !!!!!!
0
0
ПраБългарин (преди 21 минути)
Рейтинг: 72893 | Одобрение: -28322
https://www.youtube.com/watch?v=yxqN3gBURTI   ...     Поздравявам те с един спомен Робот, сигурен съм, че си я пял дълги години... Дано с Иран не се случи това което се случи с нас ;)
0
3
Горан (преди 22 минути)
Рейтинг: 15004 | Одобрение: -5356
иранците са като веницуела, газят в петрол а живеят в бедност, мечтаят да са като катарци саудитци дубайци богати шейхове а не шепа идиоти да ги грабят а те да живеят в мизерия, където е намесена русия там е беднотия до шия
да ама не
1
3
robotron2000 (преди 28 минути)
Рейтинг: 56597 | Одобрение: 1652
плачат от радост! не могат да повярват 
2
3
kris (преди 37 минути)
Рейтинг: 578151 | Одобрение: 110611
Интересно....аз пък виждам на видео хиляди плачещи иранци по площадите....! Ко да прайш - еврейска пропаганда !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

