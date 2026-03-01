Иранци празнуват по улиците края на Хаменей

Кадър Фб, Фокс нюз

Иранци в цялата страна можеха да бъдат видени и чути да празнуват смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей след координираните израелски удари през нощта, предаде Фокс нюз

В едно видео иранци близо до Карадж, Иран, извън столицата Техеран, излязоха по улиците, натиснаха клаксоните си и аплодираха.

Във видеоклипове в социалните мрежи иранци в Техеран аплодираха от апартаментите си, пускаха силна музика и пускаха фойерверки, докато новината се разпространяваше.

Във Фуладшар хората изпълниха улиците, размахвайки ръце във въздуха, подсвирквайки, натискайки клаксони и аплодирайки новините.

В Боразджан, Иран, празнуващите скандираха, а в Мамасани развяваха знамена и танцуваха.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!