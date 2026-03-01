Иранци празнуват по улиците края на Хаменей
Кадър Фб, Фокс нюз
Иранци в цялата страна можеха да бъдат видени и чути да празнуват смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей след координираните израелски удари през нощта, предаде Фокс нюз
В едно видео иранци близо до Карадж, Иран, извън столицата Техеран, излязоха по улиците, натиснаха клаксоните си и аплодираха.
Във видеоклипове в социалните мрежи иранци в Техеран аплодираха от апартаментите си, пускаха силна музика и пускаха фойерверки, докато новината се разпространяваше.
Във Фуладшар хората изпълниха улиците, размахвайки ръце във въздуха, подсвирквайки, натискайки клаксони и аплодирайки новините.
В Боразджан, Иран, празнуващите скандираха, а в Мамасани развяваха знамена и танцуваха.
