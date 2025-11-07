Ирен Кривошиева: Стефан Данаилов не заслужава да бъде забравен

Кадър БНТ

Жената на Стефан Данаилов прави изложба с негови вещи, неизлъчен филм "Поема" и свои картини

"Актьорът, приятел и любим мой мъж - Стефан Данаилов не заслужава да бъде забравен и затова заедно с моята приятелка Ефемия Фард ще направим изложба с негови предмети, ще се излъчи и апокрифния филм "Поема", в който той е участвал, ще представя и мои картини. Това ще се случи на рождения ден на Стефан - 27 ноември".

Още в https://www.bgdnes.bg/shou/article/21653643

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!