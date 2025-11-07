Ирен Кривошиева: Стефан Данаилов не заслужава да бъде забравен
Жената на Стефан Данаилов прави изложба с негови вещи, неизлъчен филм "Поема" и свои картини
"Актьорът, приятел и любим мой мъж - Стефан Данаилов не заслужава да бъде забравен и затова заедно с моята приятелка Ефемия Фард ще направим изложба с негови предмети, ще се излъчи и апокрифния филм "Поема", в който той е участвал, ще представя и мои картини. Това ще се случи на рождения ден на Стефан - 27 ноември".
