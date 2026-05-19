Ирина Дакова: София е естественият домакин на "Евровизия" 2027

Стопкадър Ютуб, Euronews Bulgaria

Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на "Евровизия". Столичната община организира от 18 часа концерт на площад "Княз Александър I", който ще бъде излъчен по програма "Хоризонт" на БНР.

Пред БНР Ирина Дакова, зам.-кмет на София с ресор "Култура и туризъм", коментира, че "трябва да отчетем заслуженото на творец като Дара и да я посрещнем подобаващо в нашия град, който се надявам да стане и домакин догодина на "Евровизия":

"Това е едно голямо постижение не само за поп музиката на българската сцена, а въобще за музикалната култура и индустрията на България. Това, което може да направи СО, е да отдаде необходимото уважение на творец като Дара".

Освен София и Пловдив, Варна и Бургас изявиха желание да са домакини на "Евровизия" 2027.

Според Дакова желанието на други градове да са домакини на музикалния конкурс е повече от обяснимо, "защото ще донесе на всеки от тях много големи дивиденти", пише novini.bg.

"Бих се радвала всеки един град да е достоен за това, но мога да кажа, че София като столица е естественият домакин на подобно събитие от гледна точка на изградената инфраструктура, която може единствено и само да бъде надграждана, за да може да бъде на нивата и изискванията, които партньорите от "Евровизия" ще сложат на масата и това ще направи възможността да участваме много по-лесна и реализируема".

В предаването "Преди всички" зам.-кметът на София отбеляза още, че София чисто инфраструктурно е единствената, която логистично може да посрещне събитие от подобен мащаб:

"Това са над 10 млн. посетители през цялата година, хотелска база, летище и не на последно място сигурността. Всичко е съсредоточено в столицата и има пълния капацитет да обслужи и подсигури едно такова събитие от световен мащаб".

