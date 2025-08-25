Ирина Тенчева и Иван Христов: Кой кого храни?

кадри Инстаграм/Ирина Тенчева

редактор Веселин Златков

Жената на Иван Христов от дуета водещи и продуценти Иван и Андрей публикува снимки, на която се вижда семейното им щастие по време на августовската им почивка. Ирина Тенчева е добавила многозначно послание към галерията кадри в Инстаграм. То гласи:

„Август. Храня това, което храни “мен”. Всичко останало е следствие.”

Най-простото тълкуване е, че Иван я храни, а тя му готви. Очевидно обаче Тенчева говори за „храна” в доста по-общ философски план. Тя е заснела и духовната си храна - пасаж от книгата, която чете.

Най-голям интерес сред последователите ѝ обаче предизвиква красив хляб с орнаменти, който Ирина Тенчева е заснела, докато го вади от фурната. Вместо да се чудят, какво точно е искала да каже с посланието си, някои директно я питат за съвети как и те да постегнат подобен перфектен резултат в кухнята.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!