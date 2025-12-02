Ирландия дава нови 125 млн. евро помощ за Украйна

снимка: Пиксабей

Ирландският премиер Михаил Мартин обяви предоставянето на допълнителни 125 млн. евро несмъртоносна военна помощ и подкрепа за енергийната система на Украйна. Той направи това съобщение на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин във вторник, информира Европейская правда.

Мартин подчерта, че Ирландия ще продължи да подкрепя народа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо.

Той допълни, че от началото на пълномащабното руско нахлуване Ирландия е предоставила на Украйна повече от 340 млн. евро финансова помощ, от които 166 млн. евро са под формата на несмъртоносна военна помощ.

"Днес с удоволствие обявявам, че ще предоставим допълнителни 100 милиона евро несмъртоносна военна помощ и още 25 милиона евро, за да подпомогнем Украйна в поддържането на нейната енергийна система", заяви ирландският премиер, цитиран от "Фокус".

Според него Русия умишлено и цинично атакува енергийната инфраструктура на Украйна, като знае колко трудна може да бъде зимата, и по този начин се опитва да отслаби духа на украинския народ.

"Правим всичко възможно, за да гарантираме, че Путин няма да спечели", подчерта Мартин, допълва bgonair.bg.

Ирландският премиер също така поясни, че страната му е готова да участва в наблюдението на прекратяването на огъня в Украйна.

През септември Ирландия обяви прехвърлянето на 34 превозни средства и 3 робота за разминиране на Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!