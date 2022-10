Iron Maiden със световно турне

снимка: Mike Goren, Уикипедия

Iron Maiden обявиха множество дати за концерти през 2023 г. като част от световното им турне "The Future Past Tour", предаде „Контактмюзик”.

Брус Дикинсън и компания ще изпълнят песни от последния албум на метъл титаните "Senjutsu", бижуто от 1986 г. "Somewhere In Time", както и всички класики, предава БНР.

Басистът на групата Стив Харис заяви:

"След излизането на последния ни албум "Senjutsu" обновихме малко настоящото турне Legacy of the Beast Tour, като открихме шоуто с първите 3 песни от него, на сцената на Японския дворец. Тъй като няма много смисъл да повтаряме това за турнето на албума "Senjutsu", помислихме за други варианти и решихме да се върнем към "Somewhere In Time", тъй като това турне не присъстваше в различните ретроспективни турнета през годините. Те се основаваха на концертните ни клипове от 80-те години и за съжаление не сме заснели това турне (вината е на мениджъра!!). През годините имахме много молби от феновете за много от песните в него, така че сега ще ги изсвирим, плюс, разбира се, няколко други, които знаем, че ще ви харесат! Също така ще бъде особено удовлетворяващо най-накрая да свирим някои от по-епичните парчета от Senjutsu, чакахме ги дълго! 2023 г. ще бъде вълнуваща и ние наистина очакваме с нетърпение да видим отново всички в Обединеното кралство, Ирландия и из Европа".

Мениджърът им Род Смолууд добави: "Тази комбинация от двата албума според нас е много вълнуваща. Знаем, че феновете искат да чуят тези епични парчета от Senjutsu за първи път на живо и смятаме, че като го комбинираме с емблематичен албум като Somewhere In Time, това ще направи турнето наистина специално: както за стари, така и за нови фенове".

