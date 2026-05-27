Iron Maiden "взривиха" София с грандиозен концерт

Кадър: "Нова телевизия"

Една от най-великите световни групи - Iron Maiden, изнесе грандиозен концерт в София. Шоуто на легендарните рок музиканти беше на стадион „Васил Левски”, съобщава "Нова телевизия".

То е част от турнето им Run for your lives, с което групата отбелязва 50 години на сцената. Част от програмата бяха най-емблематичните песни на групата от началото на музикалната им кариера до песента Fear of the dark от 1992 година.

Музикантите бяха посрещнати в София лично от президента Илияна Йотова. Днешният им концерт по покана на „Фест тийм” е всъщност и шестото им посещение у нас.

