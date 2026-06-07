Ищар слага финал на турнето си във Варна утре, за шоуто идва и дъщеря ѝ Шийла

Снимка: Булфото

Световноизвестната етно певица Ищар изнесе концерти в Пловдив, Бургас и София и успя да накара родната публика да пее и танцува заедно с нея и музикантите от Alabina & The Gypsies. Почитателите на звездата я викаха на бис и не искаха да я пуснат да слезе от сцената.

Зрителите бяха на крака още в средата на концерта, когато тя изпълни на перфектен български песента „Я кажи ми, облаче ле бяло“.

В понеделник - 8 юни, предстои и финалът на турнето ѝ у нас, който ще е в Летния театър във Варна и се очаква да се превърне в събитие. Изявата на Ищар на варненска сцена е част от поредицата „Summer Sea garden concerts“, от която на 12 юни предстои и концерт на Bebe.

Ищар и нейният съпруг и мениджър Мишел Абисира са особено впечатлени от силната духовност на българите и са щастливи, че световното ѝ турне започва точно тук. Тяхната дъщеря Шийла също пристигна в България и ще е една от изненадите на концерта във Варна, защото тя е музикант и свири на ударни инструменти.

Редактор "Екип на Петел",

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