Искането за отпадане на важния за България текст от доклада за Северна Македония не премина

Пекселс

Искането за отпадане на важния за България текст от доклада за Република Северна Македония не премина. Нашите евродепутати успяха да го спасят в последния момент, съобщи репортерът на bTV в Брюксел.

Европейският парламент в Страсбург гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония, по пътя ѝ към ЕС. Документът отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията. Вчера стана ясно, че докладчикът по напредъка на РСМ - австрийският евродепутат от "Зелените" Томас Вайц е предложил промяна в текста на доклада и заличаване на частта, свързана с работата на историческата експертна комисия с България.

Гласуването в ЕП започна в 13:30 часа българско време. Важно за България беше дали ще отпадне текстът в доклада за напредъка на РСМ, който “настоятелно призовава съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси на България и Северна Македония, създадена в резултат на Договора за приятелство, добросъседство с България, да постигне ясни и осезаеми резултати”.

Всички 17 български евродепутати гласуваха срещу отпадането на текста за историческата комисия. Те изпратиха писмо да колегите си от останалите държави, с което ги информираха за антибългарските кампании и за актовете от страна на Република Северна Македония. Докладът на ЕП за напредъка на РСМ няма законодателен характер и не се отразява на процеса на разширяване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!