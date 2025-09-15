Искат бързо отчуждаване на нивите край пътя

Пиксабей

Бавният процес на отчуждаване на земи е една от основните причини за забавяне на строителството на магистрали в България. Това заяви инж. Стефан Чайков, председател на ББК "Пътища", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

"Бавният процес на отчуждаване е една от основните причини за забавяне на строителството", коментира гостът. През години администрацията успя леко да ускори процеса, но това не е достатъчно според експерта.

Законови ограничения блокират проектите

Основният проблем е в законовите изисквания. Според българското законодателство не може да се отчужди един участък, докато не се плати на всички собственици. Това създава сериозни забавяния в реализацията на инфраструктурните проекти.

"Законът гласи, че не може да се отчужди един участък, докато не се плати на всички собственици", обясни Чайков причината за забавянията.

Бюджетът на АПИ се увеличи 10 пъти

Въпреки проблемите с отчуждаването, бюджетът на Агенция "Пътна инфраструктура" е нараснал значително. Сега е 10 пъти по-голям в сравнение с 2014-та година, което показва увеличените възможности за инвестиции в пътна инфраструктура.

Повече от 10 години костваше на България да построи 85-те километра от магистрала "Европа". Сега вече има магистрала от граница до граница, подчерта експертът.

Три магистрали в концесионния план

Три участъка са включени в стратегическия план на концесиите. Един от тях е магистрала "Черно море", която може да бъде много успешна като публично-частно партньорство според Чайков.

"Един такъв проект може да бъде много успешен като публично-частно партньорство", коментира той възможностите за магистрала "Черно море".

Безопасност чрез средна скорост

По отношение на пътната безопасност експертът посочи ползите от въвеждането на средна скорост. "Въвеждането на средна скорост има потенциал да доведе до по-малко инциденти, тъй като високата скорост по магистралните пътища води до по-тежки катастрофи", обясни гостът.

