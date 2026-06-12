Искат да изградят въжен тролей от Морската градина до плажа в Бургас

Снимка: Petel.bg, архив

Концесионерът на Северния плаж в Бургас има идея да изгради въжен тролей, известен като зиплайн, който да свързва Морската градина с плажната ивица и да се превърне в нова туристическа атракция за града. Проектът предвижда посетителите да могат да се спускат от висока точка в парка директно до плажа по въжено съоръжение. Това съобщи за БТА Симеон Цветков, представител на фирмата-концесионер.

"Подобни атракции са широко разпространени в туристически дестинации по света и могат да допринесат за разнообразяването на предлагането по Българското Черноморие. Идеята обаче все още не може да бъде реализирана заради продължаващи съгласувателни процедури", обясни Цветков. Той разказа, че по проекта вече са извършени всички необходими геодезически заснемания и инженерни проучвания, включително изследвания на почвата и пясъка на местата, където трябва да бъдат разположени конструкциите. За разработването му е ангажирана компания с международен опит в проектирането и изграждането на подобни съоръжения.

Въпреки готовия проект и наличието на инвеститор, вече две години не е издадено необходимото разрешение за изпълнението му. Изискано е съгласуване с редица институции и дружества, сред които и Националният институт за недвижимо културно наследство.

"Съоръжението не попада в историческото ядро на Морската градина, но въпреки това администрацията твърди, че се изисква съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство заради близостта му до тази зона. Не ни е известно подобни изисквания да са поставяни към други преместваеми обекти, включително към такива, които се намират в самото историческо ядро“, коментира Симеон Цветков.

Според инвеститора именно това е една от причините проектът да не получи разрешение за реализация вече близо две години след неговото разработване.

От компанията смятат, че Бургас има нужда от нов тип туристически атракции, които да надграждат традиционния морски продукт. Според тях подобни инвестиции могат да предложат на посетителите повече възможности за активен отдих и да създадат допълнителни причини за избор на града като туристическа дестинация.

Засега проектът остава в очакване на окончателно административно одобрение. Инвеститорът заявява готовност да започне реализацията му веднага след получаване на необходимите разрешения.

Редактор "Екип на Петел",

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