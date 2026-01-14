Искат държавата да помогне финансово изграждането на нова математическа гимназия във Варна

Снимка: Булфото

Проектът за нов кампус за Математическата гимназия във Варна е на стойност близо 46 милиона евро и Общината няма шанс да осигури средствата, каза днес на пресконференция зам.-кметът Павел Попов. Той призова хората, които представляват града в законодателната и изпълнителната власт на държавата, да се ангажират сериозно с осигуряването на нужното финансиране, предава БТА. Бих сравнил този проект като значимост с изграждането на Детска болница в Бургас, където държавата проявява голяма отзивчивост, посочи Попов. По думите е нужно отношението да бъде същото и към Варна.

За нов кампус на Математическата гимназия се говори от 2017 г., изтъкна зам.-кметът. До реализацията на проекта обаче така и не се стигна, като едва през декември миналата година бе обявена обществена поръчка за изпълнител на строителството. Тя е обявена по текста от закона, който предвижда избор на изпълнител, без осигурено финансиране, посочи Попов. Той припомни, че през миналата година администрацията проведе пазарни консултации, за да се ориентира колко би струвало изграждането на новия кампус на гимназията, който е планиран с пет сгради. По думите му реалистичната цена е близо 46 милиона евро.

Срокът за подаване на офертите е 19 февруари, каза Попов и изрази надежда, че интерес ще проявяват сериозни строителни фирми от цялата страна. След избирането на изпълнител, проектът би трябвало да се реализира за 4 години.

Не бива да отново да се стига да отлагания във времето, изтъкна Попов. По думите му трябва на първо време да бъдат осигурени поне 20 процента от нужната сума, за да бъде поставено началото на строителството през тази година. Така градът има шансове след около 4 години да има училище, което ще промени климата на образователната среда не само тук, а и в цялата страна, посочи Попов.

