Искат допълнително 860 000 лева за храна в детските градини във Варна

Снимка: Пиксабей

Да бъдат осигурени допълнителни 860 000 лева от общинския бюджет, за да се покрият разходите за храна в детските градини във Варна. Това решиха общинските съветници от постоянната комисия „Наука и образование“ днес. Средствата ще бъдат пренасочени от други пера след кметска заповед за извършване на компенсирани промени.

Предложението ще бъде разгледано от комисия „Финанси“. За изхранване на децата са отделени 1,2 милиона лева, а с добавените средства сумата трябва да покрие всички неотложни разходи, обясни главният експерт от отдела „Управление на финансовите ресурси“ Радка Радославова.

До момента девет градини са внесли докладни записки за разминаване между утвърдения бюджет и реалните средства, посочва Радио Варна.

Общият недостиг за деветте детски градини е в размер на около 639 000 лева, само до месец ноември, но според анализа на общинската администрация проблемът обхваща значително по-голям брой заведения. Общо 43 детски градини няма да могат да покрият разходите си за храна до края на годината, изчислява Радославова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!