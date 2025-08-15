Искат голяма промяна с парите за пенсия и здраве

Пиксабей

Повече осигуровки за пенсия и здраве да плащат хората с високи доходи, предлагат от КТ “Подкрепа” в анализ за очакваното изпълнение на бюджета за цялата 2025 г. Осигурителната система, която работи на солидарен принцип, ще продължи да трупа нарастващи дефицити, докато облага само ниските доходи, а високите доходи продължават да не поемат своята солидарна част, заявяват от синдикалната организация, предаде Труд.

До 2000 г. не е имало таван на осигурителния доход. През 2001 г. и 2002 г. максималният осигурителен доход е десет пъти по-голям от минималния. Но през следващите години съотношението между максималния и минималния осигурителен доход намалява. В момента минималният осигурителен доход е 1077 лв., а максималният е 4130 лв., като разликата е по-малко от четири пъти. Вече е ясно, че при спазването на Кодекса на труда, минималната заплата за следващата година ще бъде 1213 лв., а в средносрочната бюджетна прогноза на Министерство на финансите е планирано максималният осигурителен доход за 2026 г. да бъде 4430 лв. С това ще продължи намаляването на съотношението между максималния и минималния осигурителен доход.

През годините все по-голяма тежест на осигурителните вноски се прехвърля от работодател към работник, посочват от КТ “Подкрепа”. През 1998 г. общата ставка за осигурителните вноски към НОИ за трета категория труд е била 39%, като тежестта за работещия от общата ставка е била 5,13%. Сега осигурителните вноски към НОИ са 24,3%, от които от заплатата на работника се начисляват 43,54%, или ефективно - 10,58%. Има и 8% здравна вноска, като работещият поема 40% от ставката, или 3,2% ефективно върху брутната заплата. Предвид високият процент на домакинствата в риск от бедност, то правилната политика е да не се прехвърля повече тежест към работещите, а системата да започне да залага все повече на солидарния принцип и обществената отговорност на хората с високи доходи, заявяват от КТ “Подкрепа”.

Лечебните заведения са концентрирани несиметрично, за да предлагат своевременна здравна услуга, пише в анализа на синдикалната организация. А цените на консумативите и лекарствата са едни от най-високите в Европа. “Налага се спешна смяна на модела, свързан със задължителното здравно осигуряване, в противен случай дефицитът в здравната каса ще продължи да расте до нива на неуправляемост. Вече се чуват призиви за поредното увеличение на здравната вноска, защото здравната система фактически е подчинена на “печалбата”, а не на добрата услуга”, пише в анализа на КТ “Подкрепа”.

От синдикалната организация прогнозират, че неизпълнението на приходите в бюджета за 2025 г. ще бъде в диапазона от 3,5 млрд. лв. до 8,2 млрд. лв. Най-голямо се очаква да бъде неизпълнението на приходите от ДДС. В закона за бюджета са заложени приходи от 24,8 млрд. лв., а очакваното изпълнение на ДДС е в интервала 19,7-20,7 млрд. лв., или приходите ще бъдат с между 4,1 млрд. лв. и 5,1 млрд. лв. по-малко от планираното.

От КТ “Подкрепа” смятат, че има възможност да бъдат направени значителни икономии в бюджетните разходи. Така при песимистичен сценария бюджетният дефицит ще достигне 13 млрд. лв., а при оптимистичен сценарий ще бъде 7,5 млрд. лв., което е близо до заложения в бюджета.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!