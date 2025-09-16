Искат оставката на директора на Агенцията за безопасност на движението по пътищата

Пиксабей

От Института за пътна безопасност поискаха оставката на директора на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Малина Крумова.

В мотивите на организацията се казва, че вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция - да бъде координиращ и водещ орган за безопасността по пътищата, и в случаи като катастрофата с 12-годишната Сияна не поема отговорността, а я прехвърля на други институции.

Декларацията е изпратена до премиера Росен Желязков и е подписана от 14 неправителствени организации, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!