Искат оставката на директора на Агенцията за безопасност на движението по пътищата
От Института за пътна безопасност поискаха оставката на директора на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Малина Крумова.
В мотивите на организацията се казва, че вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция - да бъде координиращ и водещ орган за безопасността по пътищата, и в случаи като катастрофата с 12-годишната Сияна не поема отговорността, а я прехвърля на други институции.
Декларацията е изпратена до премиера Росен Желязков и е подписана от 14 неправителствени организации, предаде БНР.
