Искат оставката на шефката на "ВиК Холдинг", била жена на председателя на ДАНС

"ВиК Холдинг"

Настояваме за оставката на шефката на "ВиК Холдинг", това заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ в кулоарите на парламента.



"Шефката на "ВиК Холдинг" е жената на Деньо Денев - шефът на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила и огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски", посочи Божанов, цитиран от "Фокус".



Народният представител уточни, че г-жа Денева е изпълнителен член на Управителния съвет на холдинга, което на практика означава, че тя е човекът, който управлява дружеството. Божанов затвърди тезата на ПП-ДБ, че очакваното покачване на водата в множество области в страната е бомба, заложена от правителството „Желязков“, тъй като ръководството на КЕВР беше избрано от отиващото си мнозинство – ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и БСП, посочват от "Да, България".

