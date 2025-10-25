Искат пълна забрана на Хелоуин в България

Пиксабей

Заповедта на кмета на Елин Пелин да се забрани Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата предизвика вълна от одобрение в социалните мрежи:

Ето част от коментарите:

Когато американците започнат да празнуват православните български празници като Баба Марта, Нестинарство, Сирни заговезни и Кукерството, тогава ще празнувам Хелолин

Адмирации за този кмет!!! Това не е български празник, а американска простотия... кога америкацен си сложи мартеница тогава ще призная "Хелоуин".

П.С. оплювайте ме очаквам Ви.

Да го забранят в цяла България ние си имаме празник кукири

А защо само в един град ,а не в цялата страна

Браво ! Хелоуин в Православна България ?!?! После защо децата са агресивни ?!?!

България си има нейният подобен празник и той е на Сирни Заговезни!Научете децата да празнуват и уважават собствените си ритуали!

Ето какво написа Тома Белев:

Кметът на Елин Пелин бил забранил на читалищата в общината да се празнува в тях Хелуин.

Ако кметът на Елин Пелин беше прочел Закона за читалищата щеше да знае, че не може да забранява или разрешава нищо в едно независимо читалище.

Ако кметът на Елин Пелин беше прочел чл.43 ал.3 на Конституцията на Република България щеше да знае, че за събиране на закрито гражданите не се нуждаят от разрешения на властите.

Ако медиите отразили темата бяха чели Конституцията щяха да са го наврели в миша дупка до сега.

Ей така ще си стоим още в социализма защото и власт и медии мразят да четат.

