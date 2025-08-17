Искат по-сложни листовки

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Според автоинструктори листовките с теоретични въпроси трябва да са по-сложни и да провокират кандидат-шофьорите да мислят. Това стана ясно от новините по Нова телевизия.

Трябва да се замислим над това не да се наизустяват въпросите. Затова е толкова интересно шофирането - защото всяка една секунда се случват нови неща, така че може би трябва да се наблегне върху това един млад човек да се провокира да мисли и да взима правилните решения в ситуациите. Въпросът е, че е крайно време родителите да се замислят къде си записват децата, защото едва ли телефонът е по-важното нещо от един шофьорски курс, от който зависят животи, коментира Владимир Василев, който обучава млади шофьори.

