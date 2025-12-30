Искат постоянен арест за 37-годишния мъж, убил с нож свой познат в ямболско село

Снимка: Пиксабей

Окръжната прокуратура в Ямбол ще поиска най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за мъж, убил с нож свой 72-годишен познат в село Маломир (община Тунджа). Повдигнато му е обвинение и към момента той е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

Нападнатият мъж е открит в безпомощно състояние в дома му на 28 декември, малко след 6:30 ч., след подаден сигнал, съобщиха от по-рано от полицията, припомня БТА. Транспортиран е от екип на Спешна медицинска помощ в ямболската областна болница "Св. Пантелеймон", където по-късно е починал. За деянието е задържан 37-годишен местен жител.

Убийството е извършено с особена жестокост, след конфликт между двамата мъже. Разследването е установило, че те са се познавали, консумирали алкохол в питейно заведение, след което са отишли в къщата на 72-годишния мъж, където неговият по-млад съселянин с инициали И. Д. му е нанесъл удари с нож, уточняват от прокуратурата.

