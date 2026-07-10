Искат постоянен арест за германец, издирван за сексуално насилие над деца и задържан в Бургаско
Снимка: Пиксабей
Окръжна прокуратура – Бургас внесе в съда искане за задържане под стража на германски гражданин, обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест, издадена от съд в Мюнхен, Германия през април т.г. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Мъжът е издирван от властите в Германия във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, свързана със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.
Издирваният бе задържан в района на село Искра, община Карнобат, след оперативно-издирвателни действия и информация, че се укрива в района на селото, посочва БТА. Акцията бе проведена със съдействието на германските власти.
От българска страна в нея са участвали служители на Главна дирекция "Национална полиция", подпомогнати от екипи на Областната дирекция на МВР – Бургас.
Предстои Окръжният съд в Бургас да насрочи заседание по случая.
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