Искат постоянен арест за германец, издирван за сексуално насилие над деца и задържан в Бургаско

Снимка: Пиксабей

Окръжна прокуратура – Бургас внесе в съда искане за задържане под стража на германски гражданин, обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест, издадена от съд в Мюнхен, Германия през април т.г. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Мъжът е издирван от властите в Германия във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, свързана със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Издирваният бе задържан в района на село Искра, община Карнобат, след оперативно-издирвателни действия и информация, че се укрива в района на селото, посочва БТА. Акцията бе проведена със съдействието на германските власти.

От българска страна в нея са участвали служители на Главна дирекция "Национална полиция", подпомогнати от екипи на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Предстои Окръжният съд в Бургас да насрочи заседание по случая.

Редактор "Екип на Петел",

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