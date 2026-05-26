Искат постоянен арест за младежа, обвинен за убийството на 16-годишното момиче в Благоевград

Снимка: Булфото

Очаква се утре - 27 май, Окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", спрямо 21-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче.

От прокуратурата съобщиха, че все още подготвят доказателствата и мотивите на искането за постоянен арест на 21-годишния мъж.

Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в благоевградския квартал "Струмско", когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на непълнолетно момиче, а неин 16-годишен приятел едва оцеля, след като дърво омекотило падането от петия етаж, припомня БНР.

По- късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като свидетел, тъй като си е тръгнал преди трагедията.

Вчера 21-годишният студент по философия беше обвинен в убийство, като му беше наложена мярка за задържане за 72 часа. По време на разпита той е заявил, че не помни нищо от злополучната нощ и не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж.

Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива, както и че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а един от тях - LSD/ЛСД, e бил поръчан чрез приложението TELEGRAM, което все по масово се използва заради гарантираната анонимността на участниците.

Днес във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители . Утре, по инициатива на обществения посредник в областния център, ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите.

