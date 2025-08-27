Искат промяна в начина за оценяване на проектите по фонд "Култура" във Варна

Снимка: Petel.bg

Трябва да бъде олекотен механизмът на работа на общинския фонд "Култура" във Варна. Това коментира в сутрешния блок на Радио Варна Станислава Георгиева, директор на дирекция "Култура и духовно развитие". По думите ѝ има проблемни зони в правилника и те са свързани с назначаването на експертите, които оценяват номинациите.

Не мисля, че Общинският съвет е органът, който трябва да направи тази преценка - трябва да има един различен механизъм и даване на възможност за наемане на външни оценители, допълни Георгиева. Според нея трябва да има по-лесен път за назначаване и смяна на оценители, а прозрачността е едно от най-важните условия това да стане факт.

Да се увеличат повече правомощията на общинската дирекция "Култура и духовно развитие" предлага Станислава Георгиева. Според мен трябва да се помисли за едно демократизиране на начина на оценяване, посочи тя.

Станислава Георгиева заяви, че културният пазар във Варна е много богат и силен, а фондът е съфинансиращ орган. Има проекти, които съществуват самостойно - те се справят добре с публиките и със съдържанието на всички нива. Творческите проекти са за продукт, но и за извеждането на този продукт на сцена, каза още Георгиева.

Няколко проекта, одобрени по фонд "Култура", са неуспешни, обобщи Георгиева, която съобщи, че от тази година е въведен нов метод - "скрит, таен клиент", който е наблюдавал всеки един от проектите. Съфинансиращият орган не може да контролира, но може догодина да вземе отношение при оценяването им, каза още Станислава Георгиева.

Баланс трябва да има във всичко, а екипната работа е едно от най-важните неща, обобщи директорът на културната дирекция във Варна. 20 души, които винаги остават на заден план, работят под ръководството на Георгиева, която благодари на всеки един от тях. Според нея на Варна в годините назад ѝ е липсвал "по-стриктен тайминг по отношение на културния живот".

