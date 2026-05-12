Искат три години затвор за комедиантка, пошегувала се със Сюлейман Великолепни

Турски прокурори поискаха до три години затвор за известната комедиантка Туба Улу заради нейна шега по адрес на османския султан Сюлейман Великолепни. Шегата бе разпространена в социалните мрежи.

Обвинителният акт, изготвен от Главната прокуратура на Истанбул, обвинява Улу в „подбуждане на омраза и вражда сред обществеността“ заради нейни изказвания в шоу за османския владетел от XVI век и отношенията му с неговата съпруга Хюррем Султан. Според доклада в обвинението се посочва, че има достатъчно доказателства за преследване на Улу, като се твърди, че сексуална шега за Сюлейман представлява криминално престъпление.

Делото ще се гледа от истанбулски наказателен съд. Обвинителният акт е следствие от разследване, започнало след разпространението на видеоклип от изпълнението на Улу в социалните мрежи през април.

Улу беше задържана в началото на април по обвинения в „обида на исторически, национални и морални ценности“, а по-късно беше освободена с мярка подписка. След освобождаването си тя публикува изявление в социалните мрежи, в което се извини и призна, че изказът ѝ може да е преминал границата.

Случаят предизвика критики от защитници на свободата на словото и колеги артисти. Движението "Инициатива на жените комедианти“ заяви, че хуморът е "по природа критичен, свободен и отражение на обществото“.

"Подлагането на сценичните изяви на един комедиант на съдебни производства е удар не само върху свободата на изразяване, но и върху изкуството и радостта от живота", заявиха още от движението.

Сюлейман Великолепни управлява Османската империя от 1520 до 1566 г. Той се смята за един от най-могъщите ѝ владетели. Връзката му с Хюррем Султан — бивша робиня, която става негова законна съпруга, бележи отклонение от османските традиции и често е обект на исторически изследвания.

